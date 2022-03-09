CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER IL 15 MARZO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 14,30
ARGOMENTI
- REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (C.D. CANONE MERCATALE) – MODIFICHE; (Proposta n. 1)
- CONSORZIO A.S.I. BRINDISI: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE; (Proposta n. 14)
- REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE; (Proposta n. 21)
- DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022 – 2024; (Proposta n. 25)
- ISTANZA FORMULATA DA ARCA NORD SALENTO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 14 D.P.R. 380/01 – RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI FABBRICATI E.R.P. AL QUARTIERE PARADISO, LOTTI 11, 12 e 14, INSERITI NEL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA – VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL PUBBLICO INTERESSE E ASSENSO ALLA DEROGA RICHIESTA; (Proposta n. 27)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT.A) DEL D. LGS. N.167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 551,47; (Proposta n. 2)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.838,68; (Proposta n. 10)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.537,37; (Proposta n. 12)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.440,92; (Proposta n. 13)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D-LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 161/2022 – EURO 929,66; (Proposta n. 15)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.194-COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI € 3.925,00; (Proposta n. 22)