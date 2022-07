CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI FRANCAVILLA

Convocazione Consiglio Comunale

di Francavilla Fontana

Martedì 26 luglio alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e mercoledì 27 luglio alle ore 9.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Fanizza inerente “Delibera G.C. n. 268 datata 09/07/2019 Procedura di gara europea appalto per la raccolta e trasporti rifiuti s.u.”;

2. Interrogazione presentata dal consigliere Fanizza inerente “Determina n. 691 datata 04/07/2022 opere straordinarie preliminari all’installazione di n.2 varchi ZTL. Impegno di spesa. CIG.Z87303C4”;

3. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 65 del 11/07/2022 “Verifica della permanenza degli Equilibri Generali di Bilancio, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267. Esame e Approvazione”;

4. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 69 del 19/07/2022 “Approvazione progetto di acquisizione lotti non edificati e di sistemazione urbanistica per una traslazione di una edicola funeraria, nella zona sud del cimitero comunale. Variante”;

5. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 14 del 17/02/2022 “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)”;

6. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 56 del 27/06/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 – Sentenza n. 735/2022 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi Causa Civile n. 546/2020 RG”;

7. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 60 del 28/06/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 – Sentenza n. 626/2022 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nella Causa Civile n. 4652/2020”;

8. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 61 del 29/06/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 – Sentenza n. 682/2022 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi RG n. 2189/2019”;

9. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 64 del 11/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267”;

10. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 66 del 13/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 966/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, avverso Sentenza del GDP di Brindisi n. 1326/2020”;

11. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 67 del 13/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 677/2022, emessa dalla Corte D’appello di Lecce, Prima Sezione Civile, depositata il 14 giugno 2022, avverso la Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 559/2018”;

12. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 68 del 14/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 1074/2022, pubblicata il 06 luglio 2022, emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Civile – definizione giudizio n. 1190/2021 RG”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.