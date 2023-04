CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI FRANCAVILLA

Convocazione Consiglio Comunale

di Francavilla Fontana

Giovedì 27 aprile alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e venerdì 28 aprile alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 24 del 15/04/2023 “Comunicazione al consiglio comunale dei prelevamenti dal fondo di riserva, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 77 del Regolamento di contabilità comunale”;

2. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 25 del 15/04/2023 “Comunicazione al consiglio comunale delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta comunale, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 75 del Regolamento di contabilità comunale”;

3. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 29 del 17/04/2023 “Approvazione del piano di protezione civile comunale aggiornamento del 2023″;

4. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2023 “Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022”;

5. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 32 del 17/04/2023 “Determinazione prezzo di cessione aree PEEP e PIP. Adempimento ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000”;

6. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 22 del 07/04/2023 “Dup triennio 2023/2025 – Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 – Elenco annuale 2023. Approvazione”;

7. Proposta di delibera consiglio comunale n. 26 del 15/04/2023 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 2023”;

8. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 30 del 17/04/2023 “Tari 2023: approvazione delle tariffe e dei termini di pagamento”;

9. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 31 del 17/04/2023” Approvazione aliquote Imu 2023”;

10. Proposta di delibera consiglio comunale n. 27 del 15/04/2023 “Approvazione del documento unico di programmazione 2023 – 2025”;

11. Proposta di delibera consiglio comunale n. 28 del 15/04/2023 “Approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 e dei documenti allegati”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.