CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI FRANCAVILLA

Giovedì 3 febbraio alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e venerdì 4 febbraio alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

Prima dell’avvio dei lavori d’aula il Sindaco Antonello Denuzzo e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi accoglieranno la comunità scolastica coinvolta nel progetto didattico di inclusione del plesso Bilotta del Secondo Istituto Comprensivo. In occasione di questo incontro sarà esposto il quadro donato alla Città nel corso dell’evento conclusivo del progetto.

L’Assise cittadina tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dai consiglieri Andrisano, Bruno e Cavallo inerente informazioni e notizie circa un contributo economico per la realizzazione di attività volte al contrasto della povertà educativa e a sostegno della cultura per l’infanzia e l’adolescenza;

2. Mozione per il raggiungimento di una intesa con la Provincia per la messa in funzione degli impianti di illuminazione sulla circonvallazione di Francavilla Fontana (SP55) alle intersezioni con la SP52, SP53 ed SP54;

3. “Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 (articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)” _ Proposta di delibera di Consiglio comunale n.1 del 11/01/2022;

4. “Legge 865/71 – art.27 – Piano Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune Di Francavilla Fontana – Variante alle N.T.A. del P.I.P. – ADOZIONE” _ Proposta di delibera di Consiglio comunale n.2 del 25/01/2022;

5. “Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari – Modifica articolo 14 – APPROVAZIONE”_ Proposta di delibera di Consiglio comunale n°6 del 30/01/2022.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio85.