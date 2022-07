CONVOCATO IL CONSIGLIO GENERALE DELLA CISL SCUOLA TARANTO BRINDISI

Il segretario reggente della Cisl Scuola Taranto Brindisi, Roberto Calienno, ha convocato il consiglio generale della Federazione territoriale per domani, mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 10,00 in presenza, presso l’Hotel Villa Rosa, via Taranto n. 70 a Martina Franca, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo segretario generale e dei componenti di segreteria.

I lavori, ai quali parteciperà Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, saranno conclusi da Ivana Barbacci, segretaria generale nazionale della Cisl Scuola.