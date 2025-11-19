Convocato il consiglio generale della Cisl Taranto/Brindisi

“Responsabilità, Partecipazione, Dialogo” sono gli argomenti sui quali saranno incentrati i lavori del Consiglio generale della Cisl Taranto Brindisi, convocato per giovedì 20 novembre p.v. alle ore 9:00, presso l’Hotel “Scoglio degli Achei” in Contrada Monacelle, a Carovigno.

“La recente Maratona per la Pace, promossa dalla nostra confederazione nazionale in tutto il Paese e conclusa sabato scorso a Roma, che ci ha visto riflettere anche come territorio sui rischi incombenti di una guerra ormai potenzialmente ibrida, ha sollecitato tutti, nessuno escluso, a rilanciare l’impegno alla responsabilità personale e comunitaria per una convivenza civile e sociale pacifica ed inclusiva – dichiara Luigi Spinzi, segretario generale territoriale della Cisl, la cui comunicazione avvierà i lavori.

“I nostri giovani in particolare, dei quali si parla spesso ma con i quali noi intendiamo dialogare sempre, siano incoraggiati e sostenuti dalle concrete aspettative di un presente e di un futuro che li veda protagonisti di un cambiamento fondato sulla coesione sociale, pur in un quadro di transizioni epocali complesse che coinvolgono tutti i settori produttivi del nostro territorio, dall’industria al turismo, dai servizi al lavoro pubblico, dalla portualità alla blue economy, dall’agricoltura ai trasporti, dalla scuola alla ricerca, dal sistema sanitario pubblico a quello sociosanitario e degli appalti – prosegue Spinzi che aggiunge – e noi andremo avanti con il nostro impegno incessante, affinché tutto ciò sia reso possibile in un contestodi partecipazione, di legalità, di sicurezza, di formazione continua, di nuove competenze tecniche e trasversali, di politiche di protezione sociale erogate nel segno dell’appropriatezza, di politiche di sviluppo sostenibile e di rilancio di una economia che salvaguardi il lavoro e, possibilmente, renda più estesa l’attuale base occupazionale sia diretta che indiretta.

Parteciperanno, ai lavori del Consiglio, Antonio Castellucci segretario generale Cisl Puglia e Giorgio Graziani segretario confederale nazionale Cisl, il quale concluderà il dibattito.