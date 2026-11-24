“Transizioni Industriali: futuro sostenibile, ambientale, sociale e lavorativo” è il tema del Consiglio Generale della Cisl Taranto Brindisi, convocato per mercoledì 25 novembre p.v., alle ore 9.30, presso Palazzo Granafei-Nervegna, sala “Gino Strada” via Duomo n. 20 – Brindisi.

“Le transizioni industriali, ambientali, digitali, dell’energia, della ricerca ecc, che attraversano Taranto e Brindisi, potranno e dovranno significare salvaguardia occupazionale, sviluppo sostenibile, garanzia lavorativa per gli attuali dipendenti diretti e dei sistemi indotto e appalto, occupazione aggiuntiva, coesione sociale, opportunità che siano contestualmente valorizzate tutte le restanti peculiarità produttive di cui quest’area sub-regionale è ricca – dichiara il segretario generale Antonio Baldassarre la cui relazione introdurrà i lavori – e, inoltre,per entrambe le aree le aree provinciali, che sono accomunate oggi dalle sfide della reindustrializzazione e della decarbonizzazione dei rispettivi più importanti asset produttivi, potrebbe credibilmente prefigurarsi uno sviluppo a rete reso possibile dalle comuni caratteristiche geografiche, strutturali, logistiche, portuali. Tutto ciò è coerente con il Patto socialeproposto dal Libro verde della Cisl per il futuro dell’Italia, per la coesione europea e per lo sviluppo condiviso del Mediterraneo, in cui particolarmente Brindisi e Taranto devono essere coinvolte.”

Presenzieranno ai lavori Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia e Angelo Marinelli, segretario confederale nazionale della Cisl che concluderà il dibattito.