CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Convocazione consiglio provinciale – lunedì 3 luglio 2023

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il lunedì 3 luglio, con inizio alle ore 12,00, presso l’aula consiliare dell’Ente (via De Leo 3), il consiglio provinciale.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:



1. Approvazione verbale seduta di Consiglio Provinciale del 02 maggio 2023;

2. Decadenza dalla carica dei Consiglieri Provinciali e relativa presa d’atto delle surroghe;

3. Approvazione dei Conti degli Agenti Contabili. Esercizio finanziario 2022;

4. Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2022;

5. Ratifica variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 82 del 26.05.2023;

6. Riconoscimento di debiti fuori bilancio provvedimenti esecutivi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D. L.vo 267/2000; 7. III variazione al bilancio di previsione 2023-2025.