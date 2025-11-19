Convocato il Consiglio Provinciale di Brindisi

Il Presidente della Provincia di Brindisi f.f. Giuseppe Ventrella ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno giovedì 27 novembre alle ore 11.00, e, in seduta di 2^ convocazione, per il giorno venerdì 28 novembre, alle ore 12,00 presso il salone di rappresentanza, il Consiglio Provinciale.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale del 29 settembre 2025;

2. III variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 160 del 04-11-2025 – Ratifica;

3. IV variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 165 del 06-11-2025 – Ratifica;

4. VI Variazione ordinaria al bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3 TUEL;

5. Riconoscimento debiti derivanti da sentenze di condanna, ex art. 193, comma 2, del d.lgs n. 267/2000;

6. Individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”. Aggiornamento della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 e ss.mm.ii. ai nuovi Piani Regionali.

Si rammenta che il Consiglio Provinciale verrà interamente ripreso e trasmesso in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it.