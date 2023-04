CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL 2 MAGGIO

Convocazione Consiglio Provinciale martedì 2 maggio – ore 9.00

Il Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, ha convocato in via ordinaria ed urgenza, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno martedì 02 maggio, con inizio alle ore 09,00, presso l’aula consiliare dell’Ente (via De Leo 3), il Consiglio Provinciale.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: