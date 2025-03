Convocato il quarto congresso Adiconsum Taranto/Brindisi

“Consumo sostenibile e responsabile” è il tema del IV Congresso Adiconsum, l’Associazione Difesa Consumatori e Ambienta, promossa dalla Cisl, convocato per lunedì 3 marzo p.v. alle ore 9.00, presso Vecchia Lanzo, in Contrada San Paolo, n. 138 a Martina Franca.

“Nel nuovo assetto mondiale dei mercati, a valle della guerra sui dazi americani che incideranno, se effettivamente aumentati, sull’esportazione dei prodotti italiani, i nostri consumatori potrebbero subire conseguenze inaccettabili; dunque le famiglie dovranno essere necessariamente tutelate dagli aumenti che registreranno le materie prime sempre più scarse – dichiara Antonio Bosco, presidente dell’Associazione territoriale.

Parteciperà ai lavori Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi e concluderà il dibattito Emilio Di Conza, presidente Adiconsum Puglia.

Seguiranno gli adempimenti statutari, per la elezione del gruppo dirigente che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.