Convocato il quarto congresso Sicet/Cisl Taranto/Brindisi

CONVOCATO IL IV CONGRESSO

SICET CISL TARANTO BRINDISI

“Casa, Ambiente e Partecipazione per il diritto alla casa e alla città” è il tema del IV Congresso Sicet (Sindacato Casa e Territorio) Cisl Taranto Brindisi che sarà celebrato giovedì 8 maggio 2025, con inizio alle ore 15.30, presso Castello Imperiali, Sala Mogavero, a Francavilla Fontana (Br).

“Abbiamo sempre concepito le politiche dell’abitare come costitutive delle politiche di welfare, in quanto il diritto all’abitare non dovrebbe mai concepirsi come disgiunto da altri diritti fondamentali – dichiara il segretario generale Sicet Cisl territoriale Massimo Caliandro sottolineando, inoltre, che – su questo sono in gioco fondamentali diritti della persona e delle famiglie; diritti chiaramente declinati nella nostra Costituzione che pur non prevedendo espressamente quello alla casa, di fatto obbliga lo Stato a creare le migliori condizioni affinché tale opportunità venga fruita senza discriminazione alcuna, tra fasce sociali e tra aree geografiche. Eppure sono, attualmente, 650mila le domande in lista d’attesa per ottenere una casa di edilizia pubblica, senza contare tutte le famiglie che avrebbero i requisiti per presentare richiesta ma non lo fanno.”

Interverranno ai lavori congressuali Carmine Chiusano, Reggente Sicet Cisl di Puglia e Luigi Spinzi, Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi il cui intervento concluderà il dibattito.

Seguiranno gli adempimenti statutari, per la elezione del Gruppo dirigente.