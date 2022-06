COOPERATIVA “GIALLA” – DIPENDENTI SENZA STIPENDIO. LA UIL FPL PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE

Apertura Stato di agitazione del personale alle dipendenze della Cooperativa GIALLA

presso gli ASILI NIDO del comune di Brindisi.

Da diverse settimane questa O.S. riceve telefonate da parte dei sui iscritti con la richiesta di poter

avere notizie sulla data di pagamento della loro mensilità del periodo corrente. Da subito questa

O.S. ha contattato i responsabili della cooperativa senza avere una data certa. Ed ancora abbiamo

cercato di avere informazione dalla committente “Comune di Brindisi” senza alcuna risposta.

Per quanto sopra, questa O.S. visto la mancata attenzione da parte della Società Cooperativa ed

anche il mancato controllo della Parte Pubblica unico Garante nella salvaguardia del rispetto delle

leggi “art. 2099 Codice Civile e dell’Art. 84 CCNL Cooperative Sociali – Corresponsione della

retribuzione-“ ci vediamo costretti all’apertura dello stato di agitazione, e comunica che in data

03/06/2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si terra presso l’asilo nido “Sant’Angelo”, una assemblea

con il personale degli asili nido del Comune di Brindisi dati in concessione alla Cooperativa Gialla.

IL SEGRETARIO GENERALE

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia