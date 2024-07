Cooperativa OSA, sabato 20 luglio al via CantOstuni: corsi estivi di canto e masterclass

La Cooperativa OSA, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e il Comune di Ostuni, organizza per sabato 20 luglio ore 10,30 nella chiesa di san Francesco da Paola in via G. Pinto 52, l’evento dal titolo CANTOSTUNI.

Cantostuni organizza corsi estivi di canto e masterclass ad Ostuni, per tutti coloro che desiderano approfondire la tecnica vocale e la capacità di percepire il proprio corpo come strumento musicale. L’evento nasce dall’iniziativa di Don Piero Suma e della soprano Angela Sindeli. Come referente della Cooperativa, il dott. Nicola Ciracì darà il benvenuto agli ospiti, seguiranno i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura e al turismo Niki Maffei e i saluti di Don Maurizio Caliandro, amministratore parrocchiale della parrocchia S. Maria Assunta in Concattedrale. Verranno eseguiti brani di musica classica, dal repertorio internazionale.

“La proposta musicale – spiega il Direttore Sanitario del Centro Diurno San Francesco da Paola di via Giosuè Pinto dalla Cooperativa OSA, dott. Francesco Colizzi – è per gli anziani con demenza un mezzo per aiutare a recuperare, attraverso canali alternativi, il rapporto con la persona, con la sua percezione del corpo, i ricordi frammentati, i desideri mal espressi. La musica è una forma di linguaggio ed importante veicolo di informazioni ma, a differenza delle parole, l’esperienza musicale è trasversale a tutte le culture, e permette una sorta di dialogo anche quando la malattia oramai impedisce l’utilizzo razionale e semantico delle parole”.

I maestri sono professionisti di alto livello artistico e pedagogico, con una vasta esperienza nei progetti educativi ed artistici, nazionali ed internazionali.

Angela Sindeli, soprano, nata a Bucarest, Romania, ha conseguito presso il Conservatorio di Musica di Bucarest – licenza, master e dottorato. Nell’anno 2014, consegue il titolo di dottore in musica Summa cum laude. Dal 2011, insegna pedagogia vocale (canto) per solisti e gruppi, nel Conservatorio di Musica di Bucarest, Romania – Facoltà di Composizioni, Musicologia e Pedagogia Musicale. Fa parte di reti professionali internazionali.

Dal 2017, insieme al chitarrista Tudor Niculescu – Mizil, Angela Sindeli ha creato il duo La locura, che partecipa, con un vasto repertorio di musica classica – dal barocco al contemporaneo- in vari eventi artistici. Nel 2019 ha pubblicato il libro Mito, seduzione, mistero. L’universo femminile nell’opera barocca. Considerando la sua esperienza manageriale in progetti europei promossi e coordinati dal Conservatorio di Musica di Bucarest, tra 2015 – 2018, ha coordinato il progetto internazionale Erasmus+ VOXearlyMUS, dedicato alla ricerca e la promozione della musica antica. Nel 2022 consegue a pieni voti il certificato di Executive Graduate in Social Entrepreneurship, Organizational Management & Community Development presso The Global Leaders Program, in partenariato con 10 università della Ivy League. Attualmente, Angela Sindeli segue i corsi “THE ARTIST AS TEACHER” – Courses for teachers in Higher Music Education Institutions – un’iniziativa dell’Aia Conservatorio e dell’Associazione dei Conservatori Europei

Andra Demidov, pianoforte, nata a Bucarest, Romania, ha conseguito presso il Conservatorio di Musica di Bucarest – licenza, master (in pianoforte) e dottorato. Nel 2018, segue i Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia estiva FORUM MUSICAE, Madrid, come pianista solista. Nel 2017, segue i Corsi estivi ICON ARTS Transilvania, con i pianisti Horia Mihail and Masanori Sugano ed i Corsi di clavicembalo all’Accademia del Festival di Musica Antica, Miercurea – Ciuc. Andra Demidov è vincitrice di vari concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2018 è collaboratrice del Coro Camerale MADRIGAL – Marin Constantin, con il quale ha partecipato al Progetto Internazionale SUCCES, in una sessione di masterclass. Attualmente, Andra Demidov è professoressa di accompagnamento presso il Conservatorio di Musica di Bucarest e ha una vasta attività tanto solistica quanto camerale.

Si esibiranno le studentesse: Livia Maria Pisalita – soprano, Elena Dragomir – soprano, Lala Crizbasianu – soprano, Elena Zaharia – soprano, Lavinia Cristescu – mezzosoprano.

Lo stimolo sensoriale della musica appare un mezzo idoneo alla riabilitazione nel paziente Alzheimer con alterate competenze simboliche e cognitive (Sacks, 2007). Numerosi Autori segnalano l’attivazione, durante l’ascolto della musica, di aree contigue a quelle direttamente stimolate. Sono ben noti i rapporti tra sistema mnestico e funzioni emotive, vista anche la contiguità tra l’ippocampo e l’amigdala (ritenuta da sempre la sede delle emozioni) che viene coinvolta in particolare nel ricordo di esperienze a forte componente emozionale. L’uso consapevole della musica e della sua capacità di comunicare con il paziente a livello emotivo, di trasmettergli un messaggio di rassicurazione e di benessere, può contribuire a prevenire e contenere i disturbi comportamentali e a migliorare la qualità della vita tanto del paziente quanto di chi l’assiste.