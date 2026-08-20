Cooperativa Thalassia – L’estate continua tra natura e cultura



Al via il riavvio dei centri estivi a Torre Guaceto e un ricco calendario di esperienze tra natura e cultura nell’Alto Salento

L’estate entra nella sua fase più dolce e consapevole, quella che precede il rientro sui banchi di scuola e alla routine quotidiana. Cooperativa Thalassia rinnova il suo impegno nella valorizzazione del territorio disteso tra Torre Guaceto e Valle D’Itria proponendo un’articolata offerta di attività educative, escursionistiche e culturali pensate per bambini, famiglie, residenti e viaggiatori.

UN TUFFO NELLA NATURA PRIMA DELLA SCUOLA: I CENTRI ESTIVI A TORRE GUACETO

Al centro della programmazione di fine agosto c’è la ripartenza dei campi e dei centri estivi nella Riserva Naturale di Torre Guaceto. Un’opportunità preziosa per consentire a bambini e ragazzi di rigenerarsi e “perdersi” nel verde prima del ritorno alle aule scolastiche. Le giornate in riserva offrono un contatto diretto e autentico con gli ecosistemi protetti, stimolando l’esplorazione, la socialità all’aria aperta e l’educazione ambientale attraverso laboratori esperienziali e giochi sul campo.

TORRE GUACETO TRA MARE E TERRA: BIKE TOUR, TREKKING E PERCORSI A NUOTO

La Riserva di Torre Guaceto si conferma scenario ideale per chi desidera vivere il paesaggio in modo sostenibile e attivo. Il calendario Thalassia prosegue con un’ampia gamma di itinerari guidati, ed in particolare E-Bike tour, escursioni su due ruote lungo i sentieri che attraversano la macchia mediterranea, gli uliveti secolari e il litorale; i Percorsi a piedi, passeggiate ed escursioni trekking pensate per osservare la biodiversità della riserva e approfondire la conoscenza della flora e fauna locale.

Da non perdere con il mare buono sono le attività di Snorkeling, esplorazioni guidate in acqua per scoprire le ricchezze dei fondali dell’Area Marina Protetta in totale sicurezza, e le escursioni notturne dove la notte si fa cornice di racconti ed osservazioni astronomiche ne Le valigie dei fili invisibili.



EVENTO SPECIALE: IL 29 AGOSTO “YOGA ALLA LUNA”

Tra gli appuntamenti più suggestivi di questo fine agosto spicca lo speciale evento Yoga alla Luna, previsto per il 29 agosto. Un’esperienza immersiva pensata per connettersi con la natura nelle ore serali, arricchita da un cammino di meditazione, una sessione di yoga e un affascinante racconto astronomico dedicato alla magica cornice della Luna Piena di agosto.



PARCO DELLE DUNE COSTIERE: L’OIL & BIKE TOUR

Le proposte su due ruote continuano anche nel suggestivo scenario del Parco Naturale Regionale Dune Costiere con l’Oil & Bike tour: un affascinante itinerario in bicicletta tra gli imponenti ulivi secolari, simbolo identitario della piana degli oliveti monumentali, che conduce i partecipanti fino al maestoso Dolmen di Montalbano, testimonianza archeologica di inestimabile valore immersa nella natura.

SAN VITO DEI NORMANNI: ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALL’INFOPOINT

Il presidio territoriale si rafforza a San Vito dei Normanni grazie all’Infopoint integrato nella Rete Regionale. La struttura rappresenta un punto di riferimento strategico per la promozione dell’area e la fruizione dei beni culturali del territorio. Attraverso specifici interventi di potenziamento dei servizi, l’Infopoint garantisce accoglienza qualificata, orientamento ai visitatori e l’organizzazione di iniziative speciali volte a far conoscere la storia, le tradizioni e il patrimonio locale. Il calendario delle esperienze di Infopoint San Vito va avanti fino ad ottobre alternando visite guidate, esperienze in bicicletta ed esperienze dedicate ai più piccoli per le vie della Città dei Normanni.

CEGLIE MESSAPICA: CONTINUA IL PROGRAMMA “RADICI DI PIETRA E CUORE DI FOGLIE”

Prosegue con successo la rassegna di esperienze sul territorio di Ceglie Messapica promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con Cooperativa Thalassia nell’ambito del cartellone #CegliEstate2026.

Sotto il filo conduttore di “Radici di Pietra e Cuore di Foglie”, la comunità e i turisti possono usufruire di un ricco programma di appuntamenti gratuiti: Archeo Walking, itinerari guidati alla scoperta del patrimonio archeologico e storico del borgo e delle sue campagne; Passi nel Verde, camminate naturalistiche nel paesaggio rurale tra trulli, specchie e sentieri antichi; Pineta Ulmo Lab & Trek: percorsi escursionistici e laboratori immersi nel polmone verde di Pineta Ulmo; Ceglie For Kids: momenti e attività pensati su misura per i più piccoli e le loro famiglie.