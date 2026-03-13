Coordinamento Nazionale Docenti – Vicinanza alla studentessa brindisina ferita

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime vicinanza alla studentessa rimasta ferita nell’incidente avvenuto all’interno dell’Istituto Alberghiero di Brindisi, dove una giovane è precipitata per circa cinque metri all’interno del vano di un montacarichi. Fortunatamente, secondo le informazioni diffuse dagli organi di stampa, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverata sotto osservazione per le cure necessarie.

L’episodio – la cui dinamica è ora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti – richiama con forza l’attenzione su un tema centrale per la scuola contemporanea: la sicurezza degli ambienti educativi e la responsabilità collettiva nella tutela degli studenti. La scuola, infatti, non è soltanto il luogo dell’apprendimento disciplinare, ma uno spazio di vita quotidiana che deve garantire condizioni strutturali e organizzative adeguate alla piena protezione dell’integrità fisica e psicologica dei giovani.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto in un locale utilizzato dalle studentesse come spogliatoio dopo le attività di laboratorio. Questo dato solleva una riflessione più ampia sull’organizzazione degli spazi scolastici e sulla necessità di assicurare ambienti funzionali, sicuri e adeguatamente vigilati, affinché nessuna situazione potenzialmente rischiosa possa trasformarsi in un pericolo concreto.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene fondamentale ribadire che il diritto all’istruzione è indissolubilmente legato al diritto alla sicurezza. Frequentare la scuola deve significare entrare in un contesto protetto, dove l’attenzione alla prevenzione dei rischi, alla manutenzione delle strutture e alla gestione degli spazi rappresenti una priorità costante delle istituzioni.

In questa prospettiva, appare necessario rafforzare una cultura della sicurezza che coinvolga l’intera comunità educante: dirigenti scolastici, personale docente e tecnico, enti locali responsabili degli edifici, studenti e famiglie. La prevenzione non può essere affidata solo alle norme o agli interventi emergenziali, ma deve diventare parte integrante del percorso educativo, attraverso momenti di informazione, formazione e sensibilizzazione sui comportamenti responsabili negli ambienti scolastici.

Al tempo stesso, il CNDDU invita ad affrontare con equilibrio e senso di responsabilità la ricostruzione dell’accaduto, evitando letture affrettate o semplificazioni che non tengano conto della complessità dei contesti scolastici. Saranno le indagini in corso a chiarire con precisione le circostanze dell’incidente.

Nel frattempo, il pensiero del Coordinamento va alla studentessa ferita e alla sua famiglia, nonché all’intera comunità scolastica dell’Istituto Alberghiero di Brindisi, che sta vivendo ore di comprensibile apprensione. Auspichiamo una pronta e completa guarigione della giovane e ribadiamo la necessità di trasformare ogni episodio critico in un’occasione di riflessione e miglioramento, affinché la scuola continui a essere un luogo di crescita, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali della persona.

prof. Romano Pesavento

Presidente Nazionale CNDDU