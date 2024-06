Nonostante gli sforzi organizzativi e l’impegno delle associazioni coinvolte, c’è’ stata poca adesione alla manifestazione del “Coordinamento No G7”programmato presso piazza Vittorio Emanuele. L’evento ha riproposto il forte No alla guerra, il convinto Si alla tutela del clima e dell’ambiente e il supporto alla Palestina. Poi, a livello locale, il No al gas Edison nel porto di Brindisi, nei pressi del quale si e’ svolto l’incontro del pomeriggio.