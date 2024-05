Coordinamento No G7. Manifestazione in piazza

Il coordinamento NO G7, composto da varie associazioni del territorio, organizzano per venerdì 31 maggio, alle ore 18,00, presso piazza Vittorio Emanuele, una manifesta per protestare contro gli armamenti militari nel porto di Brindisi e contro il progettò del Gas Edison. Ma anche per porre all’attenzione generale le tematiche che il G7, secondo tale coordinamento, ignora. In occasione della cena dei leader mondiali il 13 giugno, il coordinamento proporrà’ la cena degli ultimi. Questa sera si e’ svolta una riunione del comitato presso i Bastioni di Porta Napoli.