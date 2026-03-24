Coppa Italia di Karate Fijlkam – Presenti anche 8 atleti della Metropolitan Karate Brindisi

E’ stata Follonica, questa volta, ad ospitare una delle più importanti competizioni, come numero di iscritti, la Coppa Italia di Karate targato FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali. I 1300 atleti delle 237 società provenienti da tutto lo stivale, hanno dato vita ad una delle più agguerrite competizioni di karate del panorama nazionale federale.

La Metropolitan Karate Brindisi, non poteva mancare a questo grande appuntamento e come sempre era presente con 8 dei suoi atleti.

Il risultato più prestigioso l’ha ottenuto Calabrese Aurora nella categoria Juniores -74kg che, dopo aver superato le fasi eliminatorie son i punteggi di 8-0 e 6-4 accede in semifinale dove sconfigge la sua avversaria fiorentina con un sofferto 5-4. In finale 4-2 e medaglia d’oro per la portacolori della società brindisina.

Buone le prestazioni anche di Tedesco Alice, Cadetti -54 kg, che supera tre incontri, di Scarafile Nicolò con due incontri vinti nella -67 kg Juniores e di Simmini Nicolò.

In ombra invece, questa volta, Quarta Asia, Spinelli Teo, D’Errico Diego e Marullo Matteo.

Ennesima soddisfazione quindi per lo Staff Tecnico della Metropolitan Brindisi che aggiunge un altro rigo al suo lunghissimo e ricco Palmares.

I Maestri Zonno Francesco, Danilo Spagnolo e Stea Samuel invitano, chiunque volesse provare questo splendido sport e sana disciplina ricca di valori, ad una lezione di prova gratuita presso le nostre sedi a Brindisi in via Bozzano 5 presso la “New Phisiodinamic” e in via Castello presso il “Palazumbo”.