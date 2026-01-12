Cordoglio di Fratelli d’Italia per la scomparsa di Gaetano Del Prete De Cillis

Il Direttivo provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gaetano Del Prete De’Cillis, giovane militante che ha dedicato tempo, energie e passione alla propria comunità.

La sua disponibilità, il suo entusiasmo e il suo senso di responsabilità resteranno un esempio per tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso di impegno civile e politico.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di grande dolore.

Il Direttivo ProvincialeFratelli d’Italia – Brindisi