CORINNE DE MITRI ALLA FINALE NAZIONALE DI MISS REGINETTA D’ITALIA

Con grande talento che la nostra sampietrana Corinne si qualifica per la finalissima di Miss Reginetta d’Italia.Un grande evento importante dove la nostra splendida modella ha affrontato con grande successo la semifinale a Riccione.Questa giovane ragazza di 20 anni tra mercoledì e giovedì hanno visto la partecipazione di 80 finaliste in una prova;una giuria che hanno potuto valutare il portamento,il sorriso e la loro bellezza.La serata di ieri la prefinale si è svolta con grande eleganza presso il Palazzo del Turismo in piazza Ceccarini a Riccione,ha visto la selezione di 40 splendide finaliste su un totale di 80 partecipanti,e venerdì 1 settembre si terrà una sfilata di moda delle Miss in gara con i migliori brand italiani.”Sono molto felice che rappresento a Riccione,San Pietro Vernotico anche se non vengono valorizzati i talent sampietrani ma nonostante tutto sono orgogliosa del mio paese”. Momentaneamente mi trovo a Riccione con i miei genitori dove dedicherò tutto a loro con il mio orgoglio e la passione verso un successo.Miss Reginetta d’Italia è una piccola sfida di bellezza che permette a molte ragazze di divertirci insieme.Vorrei fare i miei complimenti al patron Alessio Forgetta per aver ideato un concorso nazionale che ci dà la possibilità di metterci in gioco.Numerosi gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante gli spettacoli della settimana di Miss reginetta tra cui:Manuela Arcuri,Sarà Croce, Massimo Boldi, Giovanni Cacioppo,e tanti altri ospiti.