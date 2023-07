CORO POLIFONICO “SAN LEUCIO” – IL 14 LUGLIO “TESTIMONI DELL’AMORE”

L’Associazione Musicale-Culturale “S. Leucio”, in occasione del XXX anniversario della fondazione del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la Provincia di Brindisi, la Città di Brindisi, con il media partenariato dei quotidiani online BrindisiTime e Giornale di Puglia, la radio, Idea Radio nel Mondo e del settimanale, Agenda Brindisi e con il sostegno dell’Agenzia “Pamela Viaggi” di Ostuni (BR), “La Vie en Rose” di Brindisi, la libreria “Paoline” di Brindisi e l’associazione “YeahjasI” di Brindisi, presenta il 14 luglio 2023 alle ore 21:00 presso la Basilica Cattedrale di Brindisi il concerto per soli, coro e orchestra dal titolo “TESTIMONI DELL’AMORE”. Il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio” saranno eccezionalmente diretti dal M° mons. Marco Frisina, noto compositore di un imponente repertorio liturgico, ma anche di numerose colonne sonore per film andati in onda sui canali RAI e MEDIASET. Proprio partendo dal repertorio di colonne sonore, il concerto ripercorrerà le figure di santi e personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento che sono stati protagonisti della storia della Chiesa, da san Francesco e santa Chiara di Assisi a don Bosco, dai papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, passando per Abramo e Mosè. La maestosità delle armonie scritte da mons. Frisina ci condurrà in un viaggio spirituale intenso e profondo accompagnati dalle voci soliste: il soprano Mariangela Topa, solista del Coro della Diocesi di Roma istituito e diretto da Mons. Frisina, il tenore Alessio Leo, direttore dal 2015 del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e maestro concertatore della serata evento e dalle voci di due cari amici, Andrea Sconosciuto e Flavia Muri, tenore e soprano della provincia di Brindisi. La serata sarà impreziosita dagli interventi degli allievi del corso avanzato di danza della asd “Tersicore” di Brindisi, importante e rinomata accademia di danza che già dagli anni ’70 per Brindisi è punto di riferimento nel mondo danza nei suoi diversi stili.

La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo.