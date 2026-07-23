Corona di Vinibuoni d’Italia 2027 alle bollicine del “Virgilio” di Cantine Risveglio

“Virgilio”, lo spumante Pas Dosé Millesimato 2022, prodotto da Cantine Risveglio, ha ricevuto la Corona della guida Vinibuoni d’Italia 2027, edita dal Touring Club Italiano. La Corona è il riconoscimento che i coordinatori della guida riservano ai vini che hanno ottenuto i punteggi più alti durante i panel di degustazione. Per la storica realtà cooperativa di Brindisi, questo risultato rappresenta una conferma importante del percorso intrapreso negli ultimi anni. Il “Virgilio” Millesimato 2022 nasce da una scelta precisa: valorizzare le uve del territorio brindisino attraverso un lungo e paziente affinamento di 36 mesi sui lieviti. Un progetto nato quasi in punta di piedi, con l’obiettivo di dimostrare la naturale vocazione della zona anche per la produzione di bollicine di carattere e identità. “Accogliamo questo premio prima di tutto con profonda gratitudine verso i nostri soci conferitori, che ogni giorno curano la terra con dedizione”, spiegano da Cantine Risveglio. “Vedere il nostro Pas Dosé accostato alle grandi eccellenze italiane ci fa capire che la strada della qualità e del rispetto per i nostri vitigni è quella giusta. È un piccolo, ma significativo tassello che dedichiamo a tutta la comunità di Brindisi”. Questo riconoscimento inserisce il Virgilio 2022 all’interno della guida di riferimento per i vitigni autoctoni italiani, offrendo una preziosa occasione per far conoscere l’autenticità della spumantizzazione pugliese.