“Corpus Domini”. Tra cultura, sviluppo e fede.

Convegno ieri sera presso l’Accademia degli Erranti nelle ex scuole Pie di Brindisi sul tema “Itinerari medievali di pellegrinaggio. Il Corpus Domini a Brindisi. Un incrocio di pensieri e di riflessioni tra cultura, storia, sviluppo e fede. Brindisi e’ stata la città di incrocio tra le culture di Occidente e Oriente, ricevendo influssi romani, balcanici, nordeuropei e orientali. Ecco quindi l’importanza della via Francigena, della via Traiana, della via Appia, della Terra Santa. Brindisi e’ stata al centro di cammino di pellegrini verso l’Oriente. E i pellegrini hanno lasciato visibile una evidente traccia: il Corpus Domini, dove confluiscono vari contributi, dal cattolicesimo ai mussulmani passando anche per la laicità impersonata nella figura di Federico II. Brindisi come luogo di incontro e non di scontro. Ne hanno parlato di fronte ad una folta platea iAntonio Caputo, Giacomo Carito, Giuseppe Marcella e Giuseppe Capiferro.