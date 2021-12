CORRIDOIO DI LANCIO – LA SODDISFAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “40 NODI”

L’ASD “40 Nodi” di Brindisi plaude alla comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Brindisi che, sottolineando l’attività di cooperazione tra gli assessorati a Turismo, Sport e Patrimonio con la Capitaneria di Porto, ha annunciato l’imminente installazione del primo corridoio di lancio pubblico a Brindisi, in località ex Lido Arena, per garantire la pratica di sport acquatici e della balneazione in sicurezza.

A manifestare soddisfazione e gratitudine per la scelta dei vertici istituzionali cittadini il Presidente dell’Assocazione Dilettantistica brindisina Emilio Morocutti a proprio nome e per conto di tutti gli associati e gli appassionati del Kitesurf , specialità sportiva di cui si occupa 40 Nodi.

“Mi preme esprimere il più vivo e sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e alla Capitaneria di Porto di Brindisi – dichiara il presidente Morocutti – per essersi sono resi disponibili alla realizzazione dell’annunciato corridoio di lancio pubblico per attività sportiva che consentirà lo svolgimento di tali attività in totale sicurezza per i praticanti e i bagnanti nel periodo estivo. Non da meno la possibilità di poter organizzare eventi, anche di levatura internazionale, che possano fare darichiamo turistico sportivo e dare lustro alla nostra città!”