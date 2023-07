CORRIDOIO PANAEUROPEO VIII, D’ATTIS (FI): “DOMANI BRINDISI AL CENTRO DELLE POLITICHE EUROPEE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani Brindisi sarà al centro dell’attenzione internazionale e delle politiche europee: come annunciato, si terrà il meeting dei Ministri degli affari esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord. Sarà un incontro finalizzato a rafforzare il coordinamento tra i Paesi attraversati dal Corridoio Paneuropeo VIII, un’infrastruttura strategica tra il Mare Adriatico e il Mar Nero. Per la nostra città e per tutta la Puglia si tratta di un evento straordinario e strategico. Ringrazio il vicepremier e Ministro degli Esteri, l’on Antonio Tajani, per questa grande opportunità offerta a Brindisi”.