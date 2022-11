CORRUZIONE – A PROCESSO IL MANAGER DEI RIFIUTI GRANDALIANO

Il direttore generale dell’Ager, l’Agenzia territoriale per la gestione dei rifiuti della Regione Puglia, Gianfranco Grandaliano, dovrà affrontare un processo con rito abbreviato per il reato di corruzione. La prima udienmza è stata fissata per il 19 aprile 2023. E’ stato proprio il manager a chiedere di essere giudicato con rito abbreviato, mentre gli altri due imputati (Rocco Lombardi e Pietro Piemontese) hanno scelto il rito ordinario che avrà inizio l’11 gennaio 2023. Secondo l’accusa, Grandaliano avrebbe fornito informazioni riservate su un bando a Lombardi, titolare di un’impresa che opera nel settore di rifiuti e in cambio avrebbe ottenuto il pagamento di una festa di compleanno, per un importo di 2.900 euro.