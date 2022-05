CORSI DI ITALIANO PER FAMIGLIE UCRAINE. UN SUCCESSO L’INIZIATIVA DI FORMAVOBIS

Si conclude oggi l’iniziativa solidale intrapresa dalla scuola Formavobis di Brindisi e voluta fortemente dall’amministratore delegato avv. Iole La Rosa, a favore delle famiglie ucraine ospitate in tutta la provincia di Brindisi

Il corso gratuito di italiano proposto ha avuto un grande successo e quindi rappresenta motivo di orgoglio e fierezza poer il territorio.

Con la docente madrelingua Veronika Formavobis ha monitorato, di settimana in settimana, i progressi fatti dagli studenti e i risultati sono stati sorprendenti. Hanno avuto la possibilità di imparare il nostro alfabeto, la nostra meravigliosa lingua, di presentarsi e parlare in contesti di quotidianità. Formavobis, pertanto, ha contribuito all’integrazione di uomini e donne, ciò che è in realtà la missione principale di questa società.

“Crediamo fortemente nella solidarietà e la riteniamo una delle forme più nobili dell’essere – affermano i responsabili di Formavobis – Ora non ci resta che augurarvi un grande AD MAIORA! Che questo sia per voi solo l’inizio di un percorso di vita in crescita e soprattutto di pace e serenità”.