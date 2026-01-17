Corso di informatica gratuito a Mesagne. Solo dieci posti disponibili

CORSO DI INFORMATICA GRATUITO A MESAGNE

SOLO 10 POSTI DISPONIBILI!



Ripartono le attività formative del Nodo Galattica, organizzate dall’Associazione “Collettivo MusicArte” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mesagne e il supporto della Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e ARTI. Questo progetto ha l’obiettivo di offrire ai giovani pugliesi opportunità concrete di crescita professionale e sociale attraverso azioni di animazione territoriale.



Hai tra i 18 e i 35 anni? Vuoi migliorare le tue competenze digitali per il lavoro o semplicemente imparare a utilizzare meglio il computer? Abbiamo una notizia fantastica per te!



Il Collettivo MusicArte è entusiasta di annunciare l’avvio di un nuovo Corso di Informatica presso il Nodo Galattica di Mesagne. Questa è un’opportunità unica per formarsi, divertirsi e apprendere cose nuove! Il corso è completamente GRATUITO e riservato ai primi 10 iscritti.



Le lezioni saranno condotte dal docente qualificato Mino Pinto, che utilizzerà un linguaggio chiaro e comprensibile per rendere l’apprendimento accessibile a tutti. Non perdere questa occasione!



Perché partecipare?

Saper usare il computer è fondamentale nel mondo di oggi, sia per studiare che per cercare lavoro. Questo corso è pensato per chi vuole partire dalle basi o rinfrescare le proprie conoscenze in modo pratico e semplice.



Ecco i dettagli principali dell’evento:

– A chi è rivolto: Giovani dai 18 ai 35 anni.

– Quanto costa: Assolutamente GRATIS.

– Impegno richiesto: Solo 1 incontro a settimana.

– Durata della lezione: 2 ore e mezza (2,5h) per incontro.

– Certificazione:Rilascio di certificazione PEKIT (l’esame per la certificazione è a pagamento e facoltativo).



Durante il corso avrai l’opportunità di apprendere le basi dell’informatica per navigare con sicurezza nel mondo digitale. Inoltre, potrai incontrare altri ragazzi e ragazze come te, pronti a imparare e crescere insieme!



Dove e Quando:

Le lezioni si svolgeranno presso gli spazi accoglienti del Nodo Galattica di Mesagne.



Come Iscriversi:

Non lasciare che questa opportunità scivoli via! Chiama subito il numero 392 006 0788 e prenota il tuo posto. Affrettati, i posti sono limitati!



Cosa aspetti? Ti aspettiamo al Nodo Galattica per un’esperienza formativa indimenticabile!



Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci o a venirci a trovare direttamente al Nodo Galattica! Illumina il tuo futuro con le competenze digitali che faranno la differenza!