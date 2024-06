Corso Garibaldi chiuso al traffico veicolare le domeniche e i giorni festivi

Con ordinanza dirigenziale n.279 del 12 giugno, il Comune di Brindisi dà attuazione alla mozione approvata con atto consiliare n.38/2024 e provvede a chiudere Corso Garibaldi, nei giorni festivi, al traffico veicolare dal 16 giugno al 30 settembre 2024. Le domeniche e i giorni festivi da calendario quindi sarà vietato il transito veicolare su Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Pozzo Traiano e Via Del Mare, tra Via Dè Flagilla e Via Pergola, tra Via Pergola e Via Pozzo Traiano, tra Via Pozzo Traiano e Piazza del Popolo, su Vico Sacramento, sulla Via Giudea – tratto compreso tra la scalinata ivi esistente e Corso Garibaldi, e sulla Via Rubini. E’ questa una scelta condivisa non solo da tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale.