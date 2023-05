CORSO GRATUITO EXCEL E CANVA PROMOSSO DAL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO BRINDISI

Iscrizione: httpsc://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH83nYQcT8QEWZvs53nmtsj7hUn2u5IyvsFUBQLt4xzTkp7Q/viewform

I π†π’π¨π―πšπ§π’ 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐒𝐭𝐨𝐫𝐒 π‚π¨π§πŸπœπ¨π¦π¦πžπ«πœπ’π¨ 𝐝𝐞π₯π₯𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐒𝐧𝐜𝐒𝐚 𝐝𝐒 𝐁𝐫𝐒𝐧𝐝𝐒𝐬𝐒 organizzano il loro ππ‘πˆπŒπŽ π‚πŽπ‘π’πŽ πƒπˆ π πŽπ‘πŒπ€π™πˆπŽππ„ dell’anno 2023. In collaborazione con π‰π„π‚πšπ­π­, Junior Enterprise dell’UniversitΓ Cattolica del Sacro Cuore che offre servizi di consulenza manageriale di alta qualitΓ a Start-Up, PMI e grandi aziende. Dopo mesi di incontri e confronti la scelta Γ¨ ricaduta sull’organizzazione di un πƒπŽπππˆπŽ π‚πŽπ‘π’πŽ π†π‘π€π“π”πˆπ“πŽ, aperto a tutti i possessori di partita iva e/o ai loro dipendenti, per approfondire in maniera semplice, diretta e gratuita gli strumenti 𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀 ed 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋 fondamentali nella quotidianitΓ delle attivitΓ del territorio. Il corso, suddiviso in due giornate distinte e separate, si svolgerΓ comodamente online, utilizzando la piattaforma di Google Meet. Il πŸπŸ’ 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐒𝐨 𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸπŸ“.𝟎𝟎 Γ¨ prevista la prima parte del corso dedicata all’approfondimento di Canva che ha come obiettivo quello di apprendere attraverso la promozione di strumenti semplici e intuitivi la realizzazione di immagini accattivanti e contenutivi grafici utili alla comunicazione online e offline della propria azienda. Il πŸ‘πŸ 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐒𝐨 𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸπŸ“.𝟎𝟎 la seconda e ultima parte, quella dedicata al piΓΉ famoso programma al mondo di fogli di calcolo: Excel, strumento fondamentale in ogni azienda al fine di interpretare e analizzare dati, effettuare analisi complesse di marketing, pianificare obiettivi di un progetto e migliorare il proprio business creando fogli di calcolo professionali per il budget, inventario, presentazioni, diagrammi e molto altro.

Le due giornate di formazione sono indipendenti l’una dall’altra e non Γ¨ obbligatorio seguirle entrambe, Γ¨ possibile infatti decidere di partecipare anche solo ad una delle due formazioni a seconda dell’interesse verso lo strumento indicato. Al termine delle due giornate formative ad ognuno degli iscritti al corso verrΓ rilasciato un attestato di partecipazione da parte dei Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi e JECatt.

Iscriversi al corso Γ¨ semplice, basterΓ cliccare sul link qui indicato:

httpsc://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH83nYQcT8QEWZvs53nmtsj7hUn2u5IyvsFUBQLt4xzTkp7Q/viewform