L’associazione “Officina Didattica in Natura APS” in collaborazione con il WWF Brindisi e l’azienda apistica Il Messape, domenica 17 Dicembre ore 09:30 terrà, presso il Bastione Carlo V (porta Mesagne) a Brindisi, un corso gratuito per l’introduzione all’apicoltura, in linea con la campagna “Bee Safe – Cambia la Terra” lanciata dal WWF che promuove pratiche e curiosità apistiche per la tutela degli impollinatori.

L’Officina didattica in Natura è un’associazione culturale a indirizzo agricolo-socio/pedagogico. Il direttivo, composto essenzialmente da giovani salentini, racchiude in sé diverse figure professionali quali: apicoltori, un’educatrice professionale socio-pedagogica, guide ambientali, un geologo, un esperto in diritto ambientale ma, più in generale, da personalità che hanno a cuore la Natura, il paesaggio e credono fortemente nelle potenzialità del proprio territorio.

L’associazione che ha sede operativa a Latiano, intende sviluppare la pratica della sostenibilità ambientale e dell’outdoor education a partire dall’apicoltura. La visione ecologica e sistemica pone le api e il loro importante lavoro come strumento di biodiversità, di salvaguardia dell’ambiente naturale e dell’eco-agrosistema, oltre ad essere un’importante quanto innovativo strumento per fare didattica.

Il Messape – Officina Didattica in Natura a.p.s ets ha già avviato iniziative eco-didattiche quali: corsi di formazione per apicoltori, la realizzazione di un parco per la salvaguardia dell’ape locale, progetti in Natura per bambini, itinerari rurali per la scoperta e conoscenza del territorio. Inoltre, visto il fondamentale ruolo dei processi eco-sociali in una visione di sviluppo sostenibile del territorio e di una comunità, l’associazione intende proporsi come strumento consultivo delle strutture pubbliche e dell’iniziativa privata.

L’associazione é aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo o che, semplicemente, vorranno usufruire dei servizi offerti.

Vieni a scoprire cosa puoi fare per la protezione di questo fantastico insetto!

L’iniziativa è inserita nell’evento “Artigianato ed Arte … la Bellezza” svolto nella casa di quartiere Minimus Brindisi.

info e prenotazione: +39 3491968918

#beesafe #wwf #brindisi #italy #nature #beekeepers #beehive #training #ilmessape