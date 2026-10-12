Corso Nazionale Vigili del Fuoco per Specialisti Formatori Nautici: formazione avanzata sul simulatore di plancia e visita alla sala radar



Nell’ambito delle attività formative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Scuola Nautica del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi sta ospitando il Corso Nazionale per Specialisti e Formatori Nautici di Macchina e di Coperta, destinato al personale impiegato nel settore del soccorso acquatico e marittimo. A integrazione del percorso didattico e con l’obiettivo di approfondire gli aspetti tecnico-pratici, venerdì u.s. gli allievi hanno partecipato a una lezione dimostrativo-formativa di alto livello presso l’I.T.E.T. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione con la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Portolano, e alla preziosa disponibilità dei docenti Michele Scotto e Carmelo Pacifico. Durante la sessione formativa nel laboratorio dotato di simulatore di plancia di comando, i partecipanti hanno svolto complesse manovre di navigazione e accosto in scenari operativi realistici, simulando anche condizioni meteo-marine particolarmente avverse per affinare le competenze tecniche necessarie nelle emergenze in mare. Contestualmente, la visita guidata presso la sala radar ha rappresentato un fondamentale momento di confronto sulle tecnologie, sulle modalità operative e sulle procedure d’impiego dei sistemi di rilevamento e di ausilio alla navigazione. L’attività segna un importante tassello nel consolidamento della sinergia tra le istituzioni scolastiche ad indirizzo marittimo e i corpi dello Stato preposti alla sicurezza e al salvataggio della vita umana in mare.