CORSO PER ANIMATORI AMBIENTALI A TORRE GUACETO

La Cooperativa Thalassia organizza la quarta edizione del Corso per Animatori Ambientali. Percorso dedicato a coloro che desiderano scoprire l’anima nascosta dei luoghi per comprendere sempre meglio come ascoltare, tradurre e raccontare il mondo naturale.

Le attività sono aperte a studenti universitari, laureati, educatori e liberi professionisti, e in generale a coloro che hanno voglia di inserirsi nel campo lavorativo dell’educazione ed animazione ambientale.

Gli appuntamenti si terranno nei weekend di Febbraio e Marzo, dal mattino al pomeriggio.

L’aula sarà l’intera Riserva naturale di Torre Guaceto, dal Centro Visite agli uliveti secolari, dagli stagni al mare, passando per i campi coltivati e la macchia mediterranea.

Sarà un cammino per tappe, nel quale diversi esperti condurranno i partecipanti a conoscere peculiarità e bellezze del mondo naturale, con un’attenzione particolare al nostro territorio.

Ascolto, ricerca emozionale, esperienze di comunicazione e narrazione saranno gli strumenti per far risuonare l’armonia della natura agli occhi attenti di bambini e adulti.



I principali temi trattati nel corso saranno

– Attenzione e sensibilità alle problematiche ambientali

– Conoscenza delle risorse naturali, della geografia, dell’ambiente naturale e antropico

– Conoscenza di alcune discipline di base quali ecologia, botanica, zoologia

– Capacità di comunicazione, gestione delle dinamiche di gruppo e pedagogia del gioco

– Pianificazione e organizzazione di percorsi formativi diversi a seconda del target

– Strumenti di comunicazione

– Capacità di progettazione, coordinamento e problem solving

Il corso è patrocinato del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto e si svolgerà tra il Centro Visite e gli ambienti naturali della riserva.

Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica dalla mattina al pomeriggio.

Le date degli incontri sono: 14, 15, 21, 22, 28, 29 Gennaio e 4, 5 Febbraio 2023.

L’iscrizione avviene attraverso la compilazione di uno specifico modulo che va richiesto scrivendo una mail a info@cooperativathalassia.it ; il termine ultimo per l’iscrizione è MARTEDI’ 10 GENNAIO 2022 ore 12.00.

Nel caso il numero di richieste di partecipazione superi il numero massimo consentito, si procederà ad una selezione sulla base del curriculum e di un colloquio motivazionale.

Evento facebook: https://fb.me/e/38g8BdY8c

Album fotografico delle precedenti edizioni https://photos.app.goo.gl/nyjoSUBBRyZ6wiuZ9