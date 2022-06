CORSO SU ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RETE ONCOLOGICA PUGLIESE

Corso “ Organizzazione e funzionamento della Rete Oncologica Pugliese

e il ruolo del C.OR.O. (Centro Orientamento Oncologico) ”

“Organizzazione e funzionamento della Rete Oncologica Pugliese e il ruolo del C.OR.O. (Centro Orientamento Oncologico) ” è il tema di un Corso di formazione organizzato e promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brindisi che si svolgerà domani, 11 giugno, a partire dalle ore 8.00 presso la Sala Convegni della sede Omceo in via Palmiro Togliatti, 42 a Brindisi.

Il Corso, inserito nel Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della sanità e rivolto a tutti coloro che operano in campo medico, vedrà la presenza del Dott. Arturo Antonio Oliva, Presidente OMCeO Brindisi, Dott. Flavio Roseto, Direttore Generale ASL Brindisi. Nell’ambito dell’evento relazioneranno: Dott. Giammarco Surico, Direttore dell’U.O. Oncologia medica ospedale generale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, coordinatore operativo della Rete oncologica pugliese ; Prof. Salvatore Pisconti, direttore della Struttura complessa di oncologia medica della Asl Taranto, nonchè coordinatore operativo della Rete Oncologica Pugliese per l’area jonico-adriatica; Dott.ssa Mariangela Ciccarese, Direttore centro senologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce; Dott. Domenico Lagreca, Dirigente del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Puglia; Palma Fedele Direttore UOC di Oncologia Francavilla Fontana; Pietro Rizzo – Vice-Direttore UOC di Oncologia di Brindisi. Moderatori: Dott. Ettore Attolini,Responsabile Area Innovazione di Sistema Agenzia Regionale Sanitaria Regione Puglia; Dott. Maurizio Portaluri, direttore responsabile Reparto Radioterapia Oncologica Ospedale Perrino di Brindisi; Dott. Giuseppe Colucci, responsabile dell’ambulatorio di Epatologia dell’OSF Onlus di Milano.

Il Corso mira a formare ed informare sull’importanza della Rete oncologica pugliese ed il ruolo del Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.). Quest’ultimo è un servizio regionale che nasce allo scopo di orientare e supportare l’ingresso dei nuovi pazienti nella Rete Oncologica Pugliese, indirizzarli ai Gruppi di Patologia Interdisciplinari, assicurarne l’avvio della presa in carico e tenere traccia dell’intero percorso diagnostico-terapeutico fungendo anche da punto di riferimento per il disbrigo delle pratiche amministrative connesse al percorso di cura. Funge, pertanto, da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso il raccordo con gli altri C.Or.O., con i Medici di Medicina Generale e con altre strutture specialistiche secondo un modello che consente di ricevere un’assistenza sempre più qualificata ed evitare i viaggi della speranza per tante famiglie.

Il Corso è dotato di 6 crediti ECM.

Per la partecipazione è necessario iscriversi compilando il modello di iscrizione allegato ed inviarlo tramite mail a : omceobr@libero.it oppure al Fax 0831-512063