Ancora una volta, ma sempre con tanta forza e determinazione, alcuni movimenti per la Pace scendono in piazza per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina, in Siria, Turchia e in tutti i paesi del Mondo dove suonano le armi e non le grida gioiose dei bambini. Lo striscione arcobaleno e’ stato srotolato in corso Umberto, angolo via Conserva.