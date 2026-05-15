“Cortili aperti 2026” – Il Castello Dentice di Frasso di San Vito apre i battenti…

In occasione della XVI giornata nazionale ADSI – Cortili Aperti domenica 24 maggio 2026, il Castello Dentice di Frasso (XII sec.) di San Vito dei Normanni (Brindisi-Alto Salento) aprirà gratuitamente il cortile e il giardino al pubblico. Negli spazi esterni del castello l’Associazione Antichi Mistieri di San Vito dei Normanni mostrerà per tutta la giornata ai visitatori i mestieri di una volta. Si potranno inoltre ammirare le bellissime e colorate ceramiche di Grottaglie del maestro Giuseppe Fasano, intervallate da splendide composizioni di rose e ortensie, realizzate per l’occasione dal Floraldesigner di Putignano, Donato Palmisano. Durante la mattinata gli ospiti potranno degustare vini offerti dall’Azienda agricola Tatamà, accompagnati dagli ottimi formaggi del Caseificio Lanzilotti (entrambi di San Vito dei Normanni).

Nel pomeriggio i visitatori invece saranno accolti con caffè offerto dalla Torrefazione Caffè Orlando di Ostuni, e dolcetti della Pasticceria Emalù, di San Vito dei Normanni.

Su richiesta si potranno visitare i saloni interni del castello all’interno dei quali saranno esposti degli straordinari paramenti sacri (sec. XV-XX) appartenenti alla famiglia Dentice di Frasso e tramandati nei secoli da primogenito a primogenito.

Si ringraziano sin da ora tutti i partner che hanno creduto in questo prestigioso evento.

INGRESSO LIBERO CORTILE EGIARDINO

ORARI: 10:00/13:00 e 16:30/19:30