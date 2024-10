Cosa si può fare per alimentare la pace nel mondo?

Presso la Sala Brindisi Capitale del Grande Albergo Internazionale di Brindisi, si è tenuto un interessante incontro su una importante tematica:”Alimentiamo la Pace nel Mondo, Medici per la Pace”. L’evento, di carattere internazionale, è stato organizzato dal Rotary Club di Brindisi Valesio, con la partecipazione del Rotary Club Brindisi. Si conferma l’importanza della presenza del Rotary nel territorio e l’urgenza di parlare della terribile situazione che stiamo vivendo, con i conflitti che, purtroppo, stanno interessando varie parti del mondo e, soprattutto, delle tante vittime innocenti. Tanti i relatori che hanno dato il loro importante contributo e che ricoprono ruoli importanti presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi, e pressol’Africa CUAMM: dott. Davide Morolla, medico CUAMM, cardiologo; dott.ssa Nicole Laforgia, field Coordinator, Ukraine Mission Medici per l’Africa CUAMM; dott. Stefano Guagliardo, National Officer at UNHRD Brindisi Hub and UNHRD Innovation Lb Designer; dott.ssa Valentina Di Nitto, Logistics Officer at UNHRD Brindisi Hub, MD. Ha moderato la serata il dott. Davide Morolla. La realtà dei nostri giorni descrive, purtroppo, un mondo in guerra, dominato dallo scontro tra i più diversi interessi personali, nazionali e economici. Dobbiamo riscoprire il dovere di fare la pace, perché la pace è l’interesse primario di tutte le genti e le nazioni. I governanti devono lavorare incessantemente per fermare la guerra e creare le condizioni per ricostruire la pace. Il momento attuale è veramente pericoloso e la situazione rischia di peggiorare. Si deve agire subito affinché si possano salvare le vite di tutti gli innocenti che stanno morendo sotto le bombe. Attualmente, si registrano, purtroppo, 56 i conflitti in atto, il maggiore numero dalla fine del conflitto mondiale. Agire è un dovere morale perché non si può restare indifferenti. Fermiamo i signori della guerra! Anna Consale