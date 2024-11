“Così cambieranno i porti”. Convegno Propeller club Roma-Brindisi

Nuove strategie politiche che muteranno la funzionalità e la struttura dei porti. Questa l’esigenza ormai non più procrastinabile, anche per motivi ambientali oltre che produttivi, per avere porti più efficienti e in linea con le direttive sulla transizione ecologica. Si è’ discusso di questo argomento, nel pomeriggio, presso Palazzo Nervegna, in occasione dell’incontro interclub Propeller Roma-Brindisi. Nel corso dell’evento è’ stato presentato il libro di Luigi Merlo “Rivoluzionare la politica marittima italiana per un vero Ministero del mare”, che per primo ha proposto questa nuova soluzione. Presenti Donato Caiulo, presidente Propeller Club port of Roma, Marcello Gorgoni per il Propeller Club Brindisi, il Contrammiraglio Vincenzo Leone, commissario dell’Autorita’ portuale di Brindisi, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, il comandante del porto, C.V. Luigi Amitrano, e Luigi Merlo, presidente Federlogistica. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e le altre massime autorità civili e militari.