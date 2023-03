“COSÌ È (SE VI PARE)”. IL TEATRO D’AUTORE AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena:”Così è (se vi pare)”, un’opera teatrale di Luigi Pirandello, tratta dalla novella “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”. Una tra le opere più significative del grande drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934, che invita a riflettere sull’esistenza. È evidente uno dei temi preferiti di Pirandello, la non conoscenza del reale e l’impossibilità di comprendere la verità assoluta. Una scenografia particolare e tanto significativa, con i personaggi in scena, ognuno dei quali alla ricerca di certezze che sfuggono, che appaiono come ologrammi tridimensionali che ritorneranno nelle dimensioni normali al cospetto della grandezza del dolore e dell’amore di una madre. Man mano che il dramma va avanti, il mistero si infittisce e ci si chiede chi è il vero pazzo: il signor Ponza o la signora Frola? Neanche alla fine verrà svelato se la signora Ponza è la prima moglie, la seconda o un fantasma. Un vero tripudio di applausi ha accolto l’ingresso in scena di Milena Vukotic, grandissima attrice, indimenticabile Pina, moglie del rag. Fantozzi, in tanti film che hanno fatto la storia della comicità e del sano divertimento. “Si è molto fortunati se si ama quello che si fa e credo che sia con questo spirito che bisogna affrontare tutto, soprattutto il teatro”, ed è così che l’attrice continua a calcare i palcoscenici sempre con il solito ed immutato entusiasmo. Molto bravo anche Pino Micol e il suo apparente distaccarsi dalle situazioni a volte surreali. Un cast molto apprezzato e la consapevolezza che Pirandello, considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo, rimane un grande della nostra letteratura e le sue opere, seppure a volte non facili da comprendere, continuano ad affascinare e coinvolgere. Anna Consales