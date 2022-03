COSTITUITA ANAMA (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari) – DANIELA ANGELINI RESPONSABILE PROVINCIALE

Nel corso di un incontro tenuto nella sede di Confesercenti Brindisi è stata costituita

l’Associazione Provinciale Agenti e Mediatori d’Affari (ANAMA CONFESERCENTI).

La dott.ssa Daniela Angelini è stata nominata coordinatrice provinciale con il compito di

guidare l’associazione – ANAMA – alla assemblea che eleggerà la Presidenza e la Giunta.

Il confronto ha fatto emergere alcuni dei temi su cui l’associazione si impegnerà ad operare,

tra gli altri, la migliore conoscenza e la semplificazione delle norme e procedure, sempre più

complesse, che regolano il settore è il contrasto all’abusivismo.

Tali temi richiederanno il confronto e la collaborazione con i diversi Enti Pubblici (Comuni,

Camera di Commercio, etc.) e le categorie professionali del territorio.

Un primo incontro è già stato richiesto alla Camera di Commercio, competente nell’accesso

e nella regolamentazione del settore.

Inoltre, mercoledì 9 Marzo, alle 16.30, sarà ospite a Brindisi il dott. Ilario Toscano, Presidente Onorario

di Anama/Confesercenti e fondatore del Gruppo Toscano, leader nel panorama immobiliare

italiano.

L’incontro con il Presidente Toscano e con Fabrizio Tolli, Amministratore Delegato

del gruppo Toscano spa, costituirà una interessante occasione per fare il punto sulla attuale

situazione del mercato immobiliare in Italia e, più specificatamente, nella Provincia di Brindisi

sempre più al centro degli interessi di sviluppo della rete di agenzie, soprattutto in riferimento

alle sue aree turistiche, da parte dei più importanti players del mercato immobiliare italiano.