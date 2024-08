Costituito il coordinamento “Appia Unesco”

Dopo la larga e qualificata partecipazione al convegno realizzato il 29 luglio a Brindisi, immediatamente dopo la proclamazione dell’Appia quale bene Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, i sottoscritti organismi nazionali si sono riuniti per costituire il coordinamento APPIA UNESCO Brindisi, con la prospettiva di coinvolgere altri enti, istituzioni e associazioni locali che vogliano raccordarsi nell’attività da svolgere. Così come previsto nel dossier che accompagnava la candidatura e successivamente la proclamazione dell’Appia quale bene UNESCO e come puntualizzato dalla dottoressa Angela Maria Ferroni, referente della candidatura nel convegno citato, si è posto al centro dell’attenzione la costruzione di una governance rappresentativa dei soggetti richiamati nel dossier. In questa governance gli organismi e le associazioni nazionali presenti in tutte le realtà territoriali lungo il tracciato dell’Appia hanno un ruolo rappresentativo, anche perché possono articolare attività che, raccordandosi fra loro, si svolgano lungo l’intero tracciato. Come anticipato a conclusione di uno dei tavoli tematici insediati nel convegno citato, si è concordato che la forma giuridica migliore per accomunare istituzioni, università, rappresentanze di categorie e associazioni, oltre a Federparchi, sia un’associazione più che una fondazione. Si è anche concordato di realizzare, insieme con tutti i comuni presenti lungo il tracciato dell’Appia nel territorio brindisino e con altri soggetti quali gli enti parco, attività comuni in occasione del festival dell’Appia-Appia Day, che si svolgerà il 22 settembre, ma che si svilupperanno nei giorni successivi ed immediatamente precedenti a questa data.

I comuni interessati, i cui Sindaci e Dirigenti tecnici erano presenti il 29 luglio a Brindisi, sono sull’Appia Claudia: Oria, Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne e sull’Appia Traiana: Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito, oltre ovviamente a Brindisi, dove si svolgeranno iniziative nel Parco Terminale dell’Appia, individuato nell’area del Cillarese, e nel centro storico interamente tipizzato nella proclamazione dell’Appia quale bene UNESCO.

Appia Unesco Brindisi: Legambiente, Italia Nostra, WWF, Touring Club Italiano, Club UNESCO, Centro Turistico Giovanile (CTG), Amici dei Musei, Soroptimist International Club di Brindisi, Ordine degli Architetti PPC della provincia di Brindisi e Cicloamici.