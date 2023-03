COSTITUITO IL COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE UIL BRINDISI

COSTIUTITO IL COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE UIL BRINDISI.

UNA RETE OPERATIVA «PER NON ACCONTENTARSI DEI SOLI PROCLAMI»

Una Rete per fare rete e «superare ogni forma di discriminazione» di genere sul lavoro ed in ogni ambito sociale. È questa la missione del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere, organismo da poco costituito su proposta del Coordinamento provinciale della UIL di Brindisi «in attuazione del principio di Pari Opportunità correlato alla valorizzazione delle diversità; al fine di individuare, verificare ed attuare Politiche di Genere mettendo assieme coloro che sul territorio sono impegnate nella vita sindacale con la UIL».

Il percorso è partito lo scorso novembre 2022 come naturale declinazione della costituzione del Coordinamento Pari Opportunità UIL a livello nazionale. Quindi il Coordinatore provinciale UIL di Brindisi Fabrizio Caliolo ha voluto da subito che l’importante iniziativa fosse presente sul nostro territorio; quindi la richiesta a tutti i Segretari Territoriali delle varie categorie di indicare la personalità più idonea ad animare l’importante organismo.

Sono state individuate così Alessandra Librando per la Uiltucs, Annarita Gianniello per la Uiltec, Maria Melania Capoccia per la Fenealuil, Giuseppina Agnello per la Uilm, Patrizia Decurione per la Uilscuola, Cosima Nadia Polito per la Uilpa, Laura Cimaglia per la Uiltrasporti, Lucia Caputo per la Uiltemp, Irene Celeste per la Uilfpl, Sandra Ruffo per la Uilfpl, Lorena Chezzi per la Uila e Chiara Pili per la Uilpa. Un piccolo universo al femminile, frutto della diversità di categorie, impegni, battaglie sui diversi campi del lavoro e del sociale e dalla medesima passione per il «Sindacato delle persone» coordinato dalla Segretaria Generale territoriale della UILPA Brindisi Nadia Polito.

Il Coordinamento provinciale Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL di Brindisi non vuole essere un organismo interno all’Organizzazione Sindacale ma si è dato la prospettiva di animare il territorio di Brindisi con proposte, attività e discussioni che contribuiscano alla missione di valorizzazione le diversità ed individuare la verifica e l’attuazione di concrete Politiche di Genere.

«Il principio giuridico della parità di trattamento e di opportunità – ha fatto sapere la Responsabile del Coordinamento Nadia Polito – non deve essere riconosciuto solo sulla carta ma deve trovare azioni concrete per garantire la sua piena realizzazione in tutti i campi. Meno parole e più fatti, meno ipocrisia e più lealtà, meno contraddizioni e più coerenza: se desideriamo questo occorre agire in maniera più efficace e non accontentarci dei soli proclami. A noi della UIL la sole parole non bastano, ci mettiamo la faccia e scendiamo in campo, anche con l’opportunità che ci è data da questo Coordinamento per contribuire al cambiamento».

Per tutte queste ragioni il Coordinamento Pari Opportunità della UIL di Brindisi è aperto alle proposte, richieste e segnalazioni che possono arrivare da ogni soggetto ed attore sociale del territorio. Si può contattare il Coordinamento al numero 331.7150550, scrivendo all’indirizzo email pariopportunita@uilbrindisi.it o recandosi in Sede al 3° piano del Palazzo UIL di Corso Umberto.

Perché, anche a Brindisi, ogni diversità sia sempre una risorsa.