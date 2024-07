Costituito in Prefettura tavolo tecnico per il Salone Nautico di Puglia (SNIM)

Si è svolto stamane in Prefettura un incontro finalizzato alla costituzione di un Comitato tecnico/scientifico per il Salone Nautico di Puglia (SNIM). Oltre al Prefetto Luigi Carnevale erano presenti il Questore Giampietro Lionetti, il Presidente della Provincia Antonio Matarrelli, l’Assessore Cosimo Elmo per il Comune di Brindisi, il Vice Presidente della Camera di Commercio BR/TA e Presidente della Cna Franco Gentile, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, la Presidente di STP Brindisi Alessandra Cursi, la Soprintendente per Brindisi/Lecce Francesca Riccio, il Presidente del Distretto Nautico di Puglia Giuseppe Danese, il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, il Presidente di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo, la Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, l’avv. Rosario Arcadio per l’Autorità di Sistema Portuale, l’amministratore delegato del “Marina di Brindisi” Dario Montanaro, il Direttore del Consorzio Cetma Marco Alvisi, i rappresentanti della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Brigata San Marco San Marco e le dirigenti scolastiche Rita De Vito e Lucia Portolano. L’obiettivo dell’iniziativa, come ha affermato il Prefetto Carnevale, è di determinare le condizioni per una ulteriore fase di crescita del territorio brindisino e lo Snim può rappresentare un volano di sviluppo in un comparto economico di grande rilevanza come quello della nautica. Il Presidente dello Snim Giuseppe Meo ha sottolineato l’importanza di creare un più ampio contenitore perchè lo SNIM diventi definitivamente il progetto della Città di Brindisi, attraverso un’ampia condivisione sulle finalità poste alla base del salone nautico. Il tutto, con la costituzione di un tavolo tecnico/scientifico aperto alla partecipazione delle istituzioni, delle associazioni di categoria e di tutti gli enti che possono avere interessi nella crescita economica di un comparto in grande espansione come quello legato alle attività del mare. Tutti i presenti sono intervenuti ed hanno confermato piena condivisione e massimo sostegno sia alla crescita di un Salone Nautico che ormai rappresenta un sicuro punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno d’Italia che per avviare iniziative comuni che pongano Brindisi al centro degli interessi nazionali ed internazionali nel settore della nautica, vera opportunità di sviluppo dell’intero territorio. Il “tavolo” tornerà a riunirsi per promuovere iniziative da realizzare nella prossima edizione dello Snim, prevista a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024.