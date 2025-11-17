Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile della Provincia di Brindisi: evento pubblico a Oria il 19 novembre

La Provincia di Brindisi prosegue il percorso verso la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) territoriale, promuovendo un nuovo appuntamento pubblico dedicato all’informazione e alla partecipazione dei Comuni e dei cittadini.

L’incontro si terrà mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Oria. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rientra nel programma di sensibilizzazione volto a illustrare le opportunità offerte dalle CER e a favorire il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Programma:

• 18:00 – 18:15 | Registrazione dei partecipanti

• 18:15 – 18:30 | Saluti istituzionali

• 18:30 – 18:45 | Presentazione del bando regionale a sostegno delle CER

• 18:45 – 19:00 | Introduzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili

• 19:00 – 19:30 | Dibattito e confronto con i presenti

L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare sul funzionamento delle Comunità Energetiche, sugli incentivi disponibili e sui benefici collettivi derivanti dalla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. La Provincia di Brindisi invita i cittadini, le associazioni e gli operatori del territorio a partecipare numerosi.

L’evento è coordinato dal Responsabile del Progetto, Arch. Pietro Calabrese.