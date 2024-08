Costo degli stalli: la risposta dei Moderati a Luperti e Greco

Leggiamo esterrefatti e stupiti , le dichiarazioni di due Consiglieri Comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco

, i quali chiedono l’ intervento del Sindaco a favore della riduzione delle tariffe previste per gli stalli degli ambulanti

che dovranno essere presenti alla festa dei Santi Patroni.

Essi sono preoccupati della cifra di 300 euro che devono essere versati al comune, da parte degli ambulanti, per l’

utilizzo del relativo stallo.

Siamo di fronte alla demagogia più becera . I due Consiglieri Comunali farebbero bene a studiare le carte ed i

regolamenti , questo servirebbe a comprendere molto di piu” , ma sopratutto si sarebbero resi conto che il costo

dello stallo e’ uguale a quello degli anni passati o meglio e di meno se si tiene presente l’ inflazione.

Da i due novelli Don Chisciotte , ci saremmo aspettati un intervento a tutela dei commercianti brindisini, un

intervento che analizzava la situazione del commercio a Brindisi , magari dopo aver sentito le associazioni di

categoria, invece hanno ritenuto di fare una difesa strumentale degli ambulanti che partecipano alla festa, la

maggior parte non essendo di Brindisi ma di fuori provincia o di paesi limitrofi I quali non produrranno nessun indotto

ma solo spese da parte dei Brindisini che vedrebbero i loro denari portati via in altri comuni , province o Regioni.

Suggeriamo ai due consiglieri comunali , di leggersi bene i regolamenti vigenti , e di rendersi conto che siamo in un

regime di concorrenza e di libero mercato e non un un regime comunista dove tutto e’ gratis e paga il partito.

Suggeriamo inoltre di alzare il livello del confronto altrimenti farebbero bene a dichiararsi , con tutto il rispetto,

Consiglieri circoscrizionali e non comunali .

Segreteria cittadina ” Casa dei Moderati”.