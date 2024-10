Venerdì 4 ottobre 2024, la Scuola Secondaria di I grado “San Francesco” si è trasformata in un luogo di celebrazione e riflessione sulla pace in occasione del San Francesco in Fest. Il tema principale dell’evento, “Costruiamo la Pace: L’eredità di Francesco d’Assisi”, ha guidato ogni momento della manifestazione, coinvolgendo gli alunni, il corpo docente e gli ospiti presenti.La giornata è iniziata con tutti gli alunni della scuola “San Francesco” disposti in fila, per classe, con le bandiere del mondo e la parola “PACE” scritta nelle diverse lingue. Uno spettacolo di danza intitolato “Il volo della Pace” e la recita della “Preghiera semplice di San Francesco” hanno dato avvio alle emozioni della mattinata.Successivamente, è stata presentata una breve storia della scuola San Francesco, con una panoramica sulla sua dedica a San Francesco, icona di pace e fratellanza, tratta dal libro del primo dirigente scolastico, il Preside De Franco.La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Pagano, ha tenuto un discorso toccante sull’importanza della pace e del messaggio di Francesco d’Assisi per la comunità scolastica. L’esibizione del Coro degli Alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria ha sottolineato la continuità educativa tra i diversi cicli di istruzione.Un momento significativo è stato l’intervento della ex dirigente scolastica, Prof.ssa Adelaide D’Amelia, che ha portato la sua testimonianza sulla crescita della scuola nel rispetto dei valori di pace e fratellanza.L’atmosfera si è innalzata ulteriormente con un momento musicale che ha coinvolto gli alunni in gesti di unità e collaborazione per la pace.La manifestazione si è conclusa con un invito a riflettere sui temi trattati durante l’evento, portando il messaggio di pace e collaborazione nelle aule scolastiche.Il San Francesco in Fest 2024 alla Scuola Secondaria “San Francesco” di Francavilla Fontana è stato un momento di unione, riflessione e impegno per costruire un futuro migliore, ispirato dall’eredità di Francesco d’Assisi.