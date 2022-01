Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia e 12 in Medicina interna.

Area Covid: 11 pazienti.

Area Covid Pediatria: 1 paziente.

Il post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti e quello di Ceglie Messapica 3 pazienti.