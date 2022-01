La foto che vi proponiamo è stata scattata al “Perrino” poco fa e si riferisce alla fila di ambulanze con pazienti positivi al covid che presentano complicazioni tali da richiedere il ricovero in ospedale. Il personale del 118 è incolonnato dalle 10 di stamattina, ma le difficoltà si riscontrano nel trovare posto per tutti gli ammalati in arrivo. Le procedure, poi, sono abbastanza complesse. Ciò che è evidente, però, è che la situazione sta peggiorando di ora in ora.