Continua ad aumentare il nuemro dei ricoveri in provincia di Brindisdi, a dimostrazione di una situazione di emergenza che si aggrava di giorno in giorno. Resta un mistero, però, la chiusura del reparto di terapia uintensiva “covid”. I casi gravi di questo territorio, infatti, continuano ad essere trrasferiti a Bari o in altre sedi.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 13 pazienti in Malattie infettive e 19 in Pneumologia.

Il post Covid di Mesagne ospita 9 pazienti.